Премьер-министр соберет заседание Энергетического штаба по достаточности запасов для отопительного сезона

"Я дал поручение, завтра будет проведен Энергетический штаб, где будет полностью оценена ситуация относительно того, сколько и каких у нас есть запасов, насколько необходимо принимать меры - потому что, для того, чтобы проходить сезон, уже сейчас необходимо начинать экономить", - отметил он

При этом глава правительства подчеркнул, что на данный момент в стране абсолютно достаточно запасов газа.

Как сообщал УНН, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 8 февраля уменьшился до 9,311 млрд. куб. м .