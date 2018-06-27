Прем'єр України розповів про масштаби людських втрат від російської агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. В результаті російської агресії було вбито 11 тисяч людей, а ще 27 тисяч отримали поранення. Про це на спільній прес-конференції учасників Міжнародної Конференції з питань українських реформ у Копенгагені повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
"Якщо говорити про ті втрати, які ми несемо, а вони є найвищими - це людські життя, то сьогодні це вже майже 11 тисяч людей, які були вбиті Росією в Україні, понад 27 тисяч поранених. Кожен день ми маємо виклики, які покликані приборканням агресора та агресії в цілому", - сказав Гройсман.
Як повідомялв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 30 разів порушували режим припинення вогню, з них 11 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок активних бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще двох поранено.