Премьер Украины рассказал о масштабах человеческих потерь от российской агрессии

"Если говорить о тех потерях, которые мы несем, а они являются самыми высокими - это человеческие жизни, то сегодня это уже почти 11 000 человек были убиты Россией в Украине, более 27 000 раненых. Каждый день у нас день вызовы, которые призваны обузданием агрессора и агрессии в целом ", - сказал Гройсман.



Как повидомялв УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 30 раз нарушали режим прекращения огня, из них 11 с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате активных боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое ранены.