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Прем'єр-міністр Шрі-Ланки став виконувачем обов'язків президента після втечі Раджапакси

Прем'єр-міністр Шрі-Ланки став виконувачем обов'язків президента після втечі Раджапакси

Київ • УНН

 • 95449 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Прем'єр-міністр Шрі-Ланки був приведений до присяги як тимчасовий президент у п'ятницю, поки парламент не обере наступника Готабая Раджапакси, який пішов у відставку після масових протестів. Про це УНН пише посилаючись на NDTV.

Деталі

Законодавці мали зібратися в суботу, щоб обрати нового лідера, який буде служити до кінця терміну Раджапакси, який закінчується у 2024 році. 

Новий президент може призначити нового прем'єр-міністра, який потім має бути схвалений парламентом. Після того, як Раджапакса пішов у відставку, посилився тиск на прем'єр-міністра Раніла Вікремесінгхе.

У заяві, яка транслювалась на телебаченні Вікремесінгхе сказав, що він ініціює кроки щодо зміни конституції, щоб обмежити повноваження президента і зміцнити парламент, відновити закон і порядок і подати до суду на «повстанців».

Контекст

Вікремесінгхе став виконувачем обов'язків президента після того, як Раджапакса втік із Шрі-Ланки в середу, вилетівши спочатку на Мальдіви, а потім у Сінгапур.

Шрі-Ланці не вистачає грошей для оплати імпорту предметів першої необхідності, таких як продукти харчування, добрива, ліки та паливо. Шрі-Ланка шукає допомоги у Міжнародного валютного фонду та інших кредиторів, але її фінанси настільки бідні, що навіть отримати фінансову допомогу виявилося складно.

Протестувальники звинувачують Раджапаксу та його впливову політичну родину у викачуванні грошей із державної скарбниці та прискоренні краху країни через неефективне управління економікою. Сім'я відкинула звинувачення у корупції, але Раджапакса визнав, що деякі з його політиків сприяли краху Шрі-Ланки.

Місяці протестів досягли апогею минулими вихідними, коли демонстранти увірвалися до будинку та офісу президента, а також до офіційної резиденції Вікремесінгхе. У середу вони захопили його офіс.

Відзначимо, що президент Шрі-Ланки захищений від арешту, поки він перебуває при владі.

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