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Премьер-министр Шри-Ланки стал исполняющим обязанности президента после побега Раджапаксы

Премьер-министр Шри-Ланки стал исполняющим обязанности президента после побега Раджапаксы

Киев • УНН

 • 95447 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Премьер-министр Шри-Ланки был приведен к присяге в качестве временного президента в пятницу, пока парламент не изберет ушедшего в отставку преемника Готабая Раджапаксы после массовых протестов. Об этом УНН пишет ссылаясь на NDTV.

Детали

Законодатели должны будут собраться в субботу, чтобы избрать нового лидера, который будет служить до конца срока Раджапаксы, истекающего в 2024 году. 

Новый президент может назначить нового премьер-министра, который затем должен быть одобрен парламентом. После того, как Раджапакса ушел в отставку, усилилось давление на премьер-министра Ранила Викремессингхе.

В заявлении, транслировавшемся на телевидении Викремесингхе сказал, что он инициирует шаги по изменению конституции, чтобы ограничить полномочия президента и укрепить парламент, восстановить закон и порядок и подать в суд на «повстанцев».

Контекст

Викремессингх стал исполняющим обязанности президента после того, как Раджапакса бежал из Шри-Ланки в среду, вылетев сначала на Мальдивы, а затем в Сингапур.

Шри-Ланке не хватает денег для оплаты импорта предметов первой необходимости, таких как продукты питания, удобрения, лекарства и топливо. Шри-Ланка ищет помощи у Международного валютного фонда и других кредиторов, но ее финансы настолько бедны, что даже получить финансовую помощь оказалось сложно.

Протестующие обвиняют Раджапаксу и его влиятельную политическую семью в выкачке денег из казны и ускорении краха страны из-за неэффективного управления экономикой. Семья отвергла обвинения в коррупции, но Раджапакса признал, что некоторые из его политиков способствовали краху Шри-Ланки.

Месяцы протестов достигли апогея в минувшие выходные, когда демонстранты ворвались в дом и офис президента, а также в официальную резиденцию Викремесингхе. В среду они захватили его офис.

Отметим, что президент Шри-Ланки защищен от ареста, пока он находится у власти.

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