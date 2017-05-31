Прем’єр-міністр Сербії подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Прем’єр-міністр Сербії Александар Вучич подав заяву про відставку до парламенту. Саме це відкриває шлях для його інавгурації на посаді президента, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“31 травня депутати, як очікують, задовольнять заяву Вучича і він складе присягу як наступник чинного зараз президента Томіслава Ніколича”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Сербії Александар Вучич переміг на виборах президента Сербії з результатом 58,1%.
Варто зазначити, що саме через його перемогу на президентських виборах у Сербії не припиняються протести .