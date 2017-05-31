Премьер-министр Сербии подал в отставку

“31 мая депутаты, как ожидается, удовлетворят заявление Вучича и он принесет присягу в качестве преемника действующего сейчас президента Томислава Николича”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, премьер-министр Сербии Вучич победил на выборах президента Сербии с результатом 58,1%.

Стоит отметить, что именно из-за его победы на президентских выборах в Сербии не прекращаются протесты .