Премьер-министр Сербии подал в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Премьер-министр Сербии Александар Вучич подал заявление об отставке в парламент. Именно это открывает путь для его инаугурации на посту президента, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
“31 мая депутаты, как ожидается, удовлетворят заявление Вучича и он принесет присягу в качестве преемника действующего сейчас президента Томислава Николича”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, премьер-министр Сербии Вучич победил на выборах президента Сербии с результатом 58,1%.
Стоит отметить, что именно из-за его победы на президентских выборах в Сербии не прекращаются протесты .