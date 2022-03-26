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Прем'єр-міністр Польщі: більшість країн НАТО схвалює мирну місію в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. На прес-конференції після дводенного засідання Європейської ради глава уряду Польщі Матеуш Моравецький розповів про сприйняття ідеї миротворчої місії в Україні та її наслідки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Rmf24.

Прем'єр-міністр Польщі: більшість країн НАТО схвалює мирну місію в Україні

Деталі

Інші країни-члени Європейської Ради висловили схвалення миротворчої місії в Україні, але також очікують певної підтримки та спільного голосу від НАТО.

Цитата

"Ми вже знаємо із ЗМІ за попередні дні, що були позитивні реакції з Данії та Литви. Сьогодні я можу сказати, що інші країни-члени висловили своє схвалення, але вони також очікують певної підтримки та спільного голосу від НАТО. Ми також наголошуємо, що це має бути точкова місія НАТО", - сказав прем’єр-міністр Польші.

Моравецький наголосив на тому, що російські війська бомблять українські міста і до яких наслідків це призведе.

"Для тих, хто скептично налаштований, а такі були і в залі Європейської Ради, я хотів би, щоб вони уявляли, що вся Україна стає Маріуполем, розбомбленим місцем, звідки люди втікають, а іншим державам доведеться прийняти десятки мільйонів біженців", – сказав Моравецький.

Нагадаємо

Байден у Польщі: уже зустрівся з американськими військовими у Жешуві. Згодом він зустрінеться з представниками влади Польщі та українськими біженцями.

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