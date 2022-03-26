Премьер-министр Польши: большенство стран НАТО одобряет мирную миссию в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. На пресс-конференции после двухдневного заседания Европейского совета глава правительства Польши Матеуш Моравецкий рассказал о восприятии идеи миротворческой миссии в Украине и ее последствия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rmf24.
Детали
Другие страны-члены Европейского совета выразили одобрение миротворческой миссии в Украине, но также ожидают определенной поддержки и общего голоса от НАТО.
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"Мы уже знаем из СМИ за предыдущие дни, что были положительные реакции из Дании и Литвы. Сегодня я могу сказать, что другие страны-члены выразили свое одобрение, но они также ожидают определенной поддержки и общего голоса от НАТО. Мы также подчеркиваем, что это должна быть точечная миссия НАТО", - сказал премьер-министр Польши.
Моравецкий отметил, что русские войска бомбят украинские города и к каким последствиям это приведет.
"Для тех, кто настроен скептически, а такие были и в зале Европейского Совета, я хотел бы, чтобы они представляли, что вся Украина становится Мариуполем, розбомбленим местом, откуда люди бегут, а другим государствам придется принять десятки миллионов беженцев", - сказал Моравецкий.
Напомним
Байден в Польше: уже встретился с американскими военными в Жешуве. Потом он встретится с представителями властей Польши и украинскими беженцами.