Прем'єр-міністр Люксембургу з трибуни Європарламенту відчитав Угорщину за порушення прав ЛГБТ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Люксембургу, відкритий гомосексуаліст, у середу скористався трибуною парламенту Європейського Союзу, щоб відстоювати права ЛГБТ, і відчитав Угорщину, яка хоче скоротити вирішення проблеми гомосексуалізму у школах та ЗМІ. Про це пише АР, передає УНН.
Цитата
«Якщо у цьому будинку є хтось, хто думає, що ви стали гомосексуалістом, подивившись телевізор чи послухавши пісню, то ви нічого не зрозуміли. Найскладніше для гомосексуаліста це прийняти себе», — сказав Ксав'є Бетель законодавцям на пленарному засіданні в середу в Страсбурзі.
Деталі
Бетель останні два роки особливо критичний стосовно Угорщини.
Він виступав проти Будапешта в 2021 році, коли було прийнято закон, що забороняє ділитися контентом про гомосексуалізм або зміну статі з людьми молодше 18 років у шкільних програмах статевого виховання, фільмах чи рекламі.
Бетель, який одружився з чоловіком вісім років тому, вважає, що Угорщину відірвано від багатьох інших країн-членів ЄС. Він сказав, що знав, що оприлюднення його гомосексуалізму може бути небезпечним у багатьох країнах за межами ЄС.
«Я можу опинитися у в'язниці, мені загрожує довічне ув'язнення. І незабаром, можливо, в країні-члені Європейського Союзу я зможу говорити про це лише таємно, бо мене звинуватять у розбещенні молодого покоління».
«Мені соромно, пані президенте, що деякі колеги хочуть отримати голоси за рахунок меншин. У нас уже було таке в нашій історії», - сказав Бетель.
Бетель і раніше часто займав тверду позицію щодо ЛГБТ. На саміті ЄС-Ліги арабських держав у Єгипті в 2019 році Бетель сказав лідерам арабських країн, що він одружений з чоловіком і, ймовірно, йому загрожує смертна кара в багатьох їхніх країнах.
Додамо
ЄС звинуватив популістського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у придушенні прав ЛГБТ.