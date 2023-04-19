Премьер-министр Люксембурга с трибуны Европарламента отчитал Венгрию за нарушение прав ЛГБТ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Премьер-министр Люксембурга, открытый гомосексуалист, в среду воспользовался трибуной парламента Европейского Союза, чтобы отстаивать права ЛГБТ, и отчитал Венгрию, которая хочет сократить решение проблемы гомосексуализма в школах и СМИ. Об этом пишет АР, передает УНН.
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«Если в этом доме есть кто-то, кто думает, что вы стали гомосексуалистом, посмотрев телевизор или выслушав песню, то вы ничего не поняли. Сложнее всего для гомосексуалиста это принять себя», — сказал Ксавье Бетель законодателям на пленарном заседании в среду в Страсбурге.
Детали
Бетель последние два года особенно критичен по отношению к Венгрии.
Он выступал против Будапешта в 2021 году, когда был принят закон, запрещающий делиться контентом о гомосексуализме или изменении пола с людьми младше 18 лет в школьных программах полового воспитания, фильмах или рекламе.
Бетель, который женился на муже восемь лет назад, считает, что Венгрия оторвана от многих других стран-членов ЕС. Он сказал, что знал, что обнародование его гомосексуализма может оказаться опасным во многих странах за пределами ЕС.
«Я могу оказаться в тюрьме, мне грозит пожизненное заключение. И вскоре, возможно, в стране-члене Европейского Союза я смогу говорить об этом только тайно, потому что меня обвинят в развращении молодого поколения».
«Мне стыдно, госпожа президент, что некоторые коллеги хотят получить голоса за счет меньшинств. У нас уже было такое в нашей истории», – сказал Бетель.
Бетель и раньше часто занимал твердую позицию в отношении ЛГБТ. На саммите ЕС-Лиги арабских государств в Египте в 2019 году Бетель сказал лидерам арабских стран, что он женат на муже и, вероятно, ему грозит смертная казнь во многих их странах.
Добавим
ЕС обвинил популистского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в подавлении прав ЛГБТ.