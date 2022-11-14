Прем'єр-міністр Китаю засудив ядерні погрози з боку росії – Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян назвав "безвідповідальними" ядерні погрози з боку росії під час саміту Асоціації країн Східної Азії в Камбоджі. Про це повідомив високопоставлений чиновник США, пише УНН із посиланням на Reuters.
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"Він (Лі Кецян – ред.) зробив чіткий акцент на суверенітеті, безвідповідальності ядерних загроз, необхідності гарантувати, щоб ядерну зброю не використовували так, як деякі пропонують", – сказав чиновник на умовах анонімності.
Як зазначили, під час саміту Лі Кецян "досить детально говорив про політику Китаю щодо України".
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За даними міністерства закордонних справ, зв'язки Китаю з росією залишаються "надійними", попри міжнародну критику відносин двох країн.