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Прем'єр-міністр Китаю засудив ядерні погрози з боку росії – Reuters

Прем'єр-міністр Китаю засудив ядерні погрози з боку росії – Reuters

Київ • УНН

 • 343714 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян назвав "безвідповідальними" ядерні погрози з боку росії під час саміту Асоціації країн Східної Азії в Камбоджі. Про це повідомив високопоставлений чиновник США, пише УНН із посиланням на Reuters.

Цитата

"Він (Лі Кецян – ред.) зробив чіткий акцент на суверенітеті, безвідповідальності ядерних загроз, необхідності гарантувати, щоб ядерну зброю не використовували так, як деякі пропонують", – сказав чиновник на умовах анонімності.

Як зазначили, під час саміту Лі Кецян "досить детально говорив про політику Китаю щодо України".

Нагадаємо

За даними міністерства закордонних справ, зв'язки Китаю з росією залишаються "надійними", попри міжнародну критику відносин двох країн.

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