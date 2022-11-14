Премьер-министр Китая осудил ядерные угрозы со стороны россии – Reuters

Цитата

"Он (Ли Кэцян – ред.) сделал четкий акцент на суверенитете, безответственности ядерных угроз, необходимости гарантировать, чтобы ядерное оружие не использовали так, как некоторые предлагают", – сказал чиновник на условиях анонимности.

Как отметили, во время саммита Ли Кэцян "достаточно подробно говорил о политике Китая в отношении Украины".

Напомним

По данным министерства иностранных дел, связи Китая с россией остаются "надежными", несмотря на международную критику отношений двух стран.

