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Прем'єр-міністр Ізраїлю назвав рішення Д.Трампа про стіну на кордоні з Мексикою великою ідеєю

Київ • УНН

 • 7930 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалив рішення президента США Дональда Трампа побудувати стіну на кордоні з Мексикою для обмеження імміграції. Про це він написав на своїй сторінці в мережі мікроблогів Twitter, передає УНН.

“Президент Трамп має рацію. Я побудував стіну на південному кордоні Ізраїлю, це зупинило всю нелегальну імміграцію. Великий успіх, велика ідея”, — написав прем’єр.

Як повідомляв УНН, американські правозахисники звернулися до суду у зв’язку з указом нового президента США Дональда Трампа, що забороняє в’їзд в країну громадянам семи переважно мусульманських країн.

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