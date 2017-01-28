Прем'єр-міністр Ізраїлю назвав рішення Д.Трампа про стіну на кордоні з Мексикою великою ідеєю

“Президент Трамп має рацію. Я побудував стіну на південному кордоні Ізраїлю, це зупинило всю нелегальну імміграцію. Великий успіх, велика ідея”, — написав прем’єр.

Як повідомляв УНН, американські правозахисники звернулися до суду у зв’язку з указом нового президента США Дональда Трампа, що забороняє в’їзд в країну громадянам семи переважно мусульманських країн.