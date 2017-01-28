Прем'єр-міністр Ізраїлю назвав рішення Д.Трампа про стіну на кордоні з Мексикою великою ідеєю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалив рішення президента США Дональда Трампа побудувати стіну на кордоні з Мексикою для обмеження імміграції. Про це він написав на своїй сторінці в мережі мікроблогів Twitter, передає УНН.
“Президент Трамп має рацію. Я побудував стіну на південному кордоні Ізраїлю, це зупинило всю нелегальну імміграцію. Великий успіх, велика ідея”, — написав прем’єр.
Як повідомляв УНН, американські правозахисники звернулися до суду у зв’язку з указом нового президента США Дональда Трампа, що забороняє в’їзд в країну громадянам семи переважно мусульманських країн.