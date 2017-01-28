Премьер-министр Израиля назвал решение Трампа о стене на границе с Мексикой большой идеей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение президента США Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой для ограничения иммиграции. Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, передает УНН.
"Президент Трамп прав. Я построил стену на южной границе Израиля, это остановило всю нелегальную иммиграцию. Большой успех, большая идея ", - написал премьер.
Как сообщал УНН, американские правозащитники обратились в суд в связи с указом нового президента США Дональда Трампа, запрещающим въезд в страну гражданам семи преимущественно мусульманских стран.