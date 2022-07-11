Прем'єр-міністр Греції розкритикував карту, на якій основні грецькі острови позначені як турецькі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Прем'єр-міністр Греції звернувся у понеділок до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, щоб уточнити, чи є карта, показана націоналістичним союзником Ердогана, на якій кілька великих населених грецьких островів позначені як турецькі, офіційною політикою Туреччини, пише УНН.
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«Уважно подивіться на цю картку. Кріт, Родос, Лесбос, Хіос, Самос — усе поглинено Туреччиною», — написав прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс у Twitter в понеділок разом із фотографією Девлета Бахчелі, лідера націоналістичної партії, союзної Ердогану, з картою, на якій зображено Крит, найбільший острів Греції і всі східні грецькі острови Егейського моря як турецькі.
«Чи це офіційна політика Туреччини? Чергова провокація чи справжня мета? Президент Ердоган має чітко викласти свою позицію щодо останніх витівок свого молодшого партнера з коаліції», — написав Міцотакіс у Twitter.
Деталі
Карта була подарунком Бахчелі від ультранаціоналістичного гурту «Сірі вовки», молодіжної організації, пов'язаної з Партією національного руху Бахчелі, або MHP.
Глава «Сірих вовків» Ахмет Йігіт Йилдірім опублікував у Твіттері фотографію з Бахчелі та карту в неділю, заявивши, що це «щоб показати національній свідомості кордон наших островів, де сотні років майорів славетний турецький прапор, але які були узурповані Грецією».
Доповнення
Греція та Туреччина десятиліттями сперечалися з низки питань, включаючи суперечки про права на підводні дослідження в Егейському морі та суверенітеті безлюдних острівців. За останні півстоліття два сусіди тричі опинялися на межі війни.
За останні два роки напруженість знову зросла. Нещодавні сварки були зосереджені на грецьких островах біля узбережжя Туреччини, де Анкара звинувачує Афіни у збереженні військової присутності з порушенням договорів. Греція заперечує, що діє відповідно до міжнародного права і захищає свої острови перед ворожістю Туреччини.