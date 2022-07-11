Премьер-министр Греции раскритиковал карту, на которой основные греческие острова обозначены как турецкие
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Премьер-министр Греции обратился в понедельник к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы уточнить, есть ли карта, показанная националистическим союзником Эрдогана, на которой несколько крупных населенных греческих островов обозначены как турецкие, официальной политикой Турции, пишет УНН.
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«Внимательно посмотрите на эту карту. Крит, Родос, Лесбос, Хиос, Самос — все поглощено Турцией», — написал премьер-министр Кириакос Мицотакис в Twitter в понедельник вместе с фотографией Девлета Бахчели, лидера националистической партии, союзной Эрдогану, с картой, на которой изображен Крит, самый большой остров Греции и все восточные греческие острова Эгейского моря как турецкие.
«Это ли официальная политика Турции? Очередная провокация или настоящая цель? Президент Эрдоган должен четко изложить свою позицию по поводу последних выходок своего младшего партнера по коалиции», — написал Мицотакис в Twitter.
Детали
Карта была подарком Бахчели от ультранационалистической группы «Серые волки», молодежной организации, связанной с Партией национального движения Бахчели, или MHP.
Глава «Серых волков» Ахмет Йигит Йылдирим опубликовал в Твиттере фотографию из Бахчели и карту в воскресенье, заявив, что это «чтобы показать национальному сознанию границу наших островов, где сотни лет развевался знаменитый турецкий флаг, которые были узурпированы Грецией».
Дополнение
Греция и Турция десятилетиями спорили по ряду вопросов, включая споры о правах на подводные исследования в Эгейском море и суверенитете безлюдных островков. За последние полвека два соседа трижды оказывались на грани войны.
За последние два года напряженность снова возросла. Недавние ссоры были сосредоточены на греческих островах у побережья Турции, где Анкара обвиняет Афины в сохранении военного присутствия с нарушением договоров. Греция отрицает, что действует в соответствии с международным правом и защищает свои острова перед враждебностью Турции.