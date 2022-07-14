Прем'єр-міністр Естонії офіційно оголосила про відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Сьогодні прем'єр-міністр Естонії та голова Партії реформ Кая Каллас офіційно проінформувала уряд про рішення піти у відставку з власної ініціативи. Про це повідомляє УНН із посиланням на ERR.
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"У четвер вранці прем'єр-міністр та голова партії реформ Кая Каллас офіційно проінформувала уряд про рішення піти у відставку за власною ініціативою. Разом із прем'єр-міністром у відставку піде весь уряд", – ідеться у повідомленні.
Водночас Кая Каллас запропонувала скликати у п'ятницю позачергове засідання Рійгікогу, на якому вона запросить мандат для нової урядової коаліції з Isamaa та Соціал-демократичною партією.
"Прем'єр-міністр за традицією інформує про рішення піти у відставку президента та Рійгікогу. Каллас запропонувала спікеру Рійгікогу скликати 15 липня позачергове засідання, на якому вона зробить політичну заяву та презентує нову коаліційну угоду", – ідеться у повідомленні.
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8 липня прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила про свою відставку.
Додамо
Кая Каллас з початку масштабного вторгнення росії підтримувала Україну. Вона говорила, що лідерам Євросоюзу немає сенсу розмовляти з президентом рф володимиром путіним, якщо вони дійсно хочуть, щоб він відчув себе ізольованим.
Також Каллас закликала партнерів не зупинятися на нафтовому ембарго та продовжити тиснути на росію.