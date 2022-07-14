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Премьер-министр Эстонии официально объявила об отставке

Премьер-министр Эстонии официально объявила об отставке

Киев • УНН

 • 238186 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Сегодня премьер-министр Эстонии и глава Партии реформ Кая Каллас официально проинформировала правительство о решении уйти в отставку по собственной инициативе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.

Детали

"В четверг утром премьер-министр и глава партии реформ Кая Каллас официально проинформировала правительство о решении уйти в отставку по собственной инициативе. Вместе с премьер-министром в отставку уйдет все правительство", – говорится в сообщении.

В то же время Кая Каллас предложила созвать в пятницу внеочередное заседание Рийгикога, на котором она запросит мандат для новой правительственной коалиции с Isamaa и Социал-демократической партией.

"Премьер-министр по традиции информирует о решении уйти в отставку президента и Рийгикогу. Каллас предложила спикеру Рийгикогу созвать 15 июля внеочередное заседание, на котором она сделает политическое заявление и представит новое коалиционное соглашение", – говорится в сообщении.

Ранее

8 июля премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о своей отставке.

Добавим

Кая Каллас с начала масштабного вторжения россии поддерживала Украину. Она говорила, что лидерам Евросоюза нет смысла разговаривать с президентом рф владимиром путиным, если они действительно хотят, чтобы он почувствовал себя изолированным.

Также Каллас призвала партнеров не останавливаться на нефтяном эмбарго и продолжить давить на россию.

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