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Прем'єр Албанії в рамках головування в ОБСЄ відвідає Україну та Росію

Прем'єр Албанії в рамках головування в ОБСЄ відвідає Україну та Росію

Київ • УНН

 • 24772 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Прем'єр-міністр (за сумісництвом міністр закордонних справ) Еді Рама, заявив, що незабаром він відвідає Росію, Україну та США в рамках головування Албанії в ОБСЄ. Про це повідомляє Еxit.al, інформує УНН.

Виступаючи перед албанськими журналістами у Відні, за один день до представлення програми Албанії в Постійній раді ОБСЄ, Рама заявив:

"Мій візит до Росії є частиною порядку денного голови ОБСЄ. Це частина зобов'язань, які я взяв на себе. Ми обговорили зустрічі з виконуючим обов'язки міністра (закордонних справ Гентом Какаєм - ред.), щоб збалансувати наші внутрішні зусилля в ОБСЄ. Деякі з візитів відбудуться дуже скоро - візити до України, США та Росії. Ми чекаємо підтверджень, перш ніж встановити дати (зустрічей - ред.)", - заявив прем'єр-міністр.

За словами Рами, трьома основними пріоритетами Албанії під час її головування в ОБСЄ до 2020 року стануть: вирішення конфліктів, права жінок та боротьба з корупцією.

Зазначаэться, що це будуть перші візити прем'єр-міністра Еді Рами до Росії та України. Також невідомо, з ким зустрінеться прем'єр-міністр Албанії під час цих візитів.

Як повідомлялося раніше в УНН, з 1 січня в ОБСЄ головуватиме Албанія.

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