Премьер Албании в рамках председательства в ОБСЕ посетит Украину и Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Премьер-министр (по совместительству министр иностранных дел) Эди Рама, заявил, что вскоре он посетит Россию, Украину и США в рамках председательства Албании в ОБСЕ. Об этом сообщает Еxit.al, информирует УНН.
Выступая перед албанскими журналистами в Вене, за один день до представления программы Албании в Постоянном совете ОБСЕ, Рама заявил:
"Мой визит в Россию является частью повестки дня главы ОБСЕ. Это часть обязательств, которые я взял на себя. Мы обсудили встречи с исполняющим обязанности министра (иностранных дел Гентом Какаем - ред.), чтобы сбалансировать наши внутренние усилия в ОБСЕ. Некоторые из визитов состоятся очень скоро - визиты в Украину, США и Россию. Мы ждем подтверждений, прежде чем установить даты (встреч - ред.) ", - заявил премьер-министр.
По словам Рамы, тремя основными приоритетами Албании во время ее председательства в ОБСЕ к 2020 году станут: решения конфликтов, права женщин и борьба с коррупцией.
Зазначаэться, что это будут первые визиты премьер-министра Эдди Рамы в Россию и Украину. Также неизвестно, с кем встретится премьер-министр Албании во время этих визитов.
Как сообщалось ранее в УНН, с 1 января в ОБСЕ будет председательствовать Албания.