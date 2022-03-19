Прем'єр-міністер Нової Зеландії висловила підтримку у розмові з українським колегою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн підтвердила свою підтримку України під час розмови з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у суботу. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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"Прем'єр-міністр Шмигаль подякував Нові Зеландії за те, що вона одна з перших країн, яка вжила швидких практичних дій проти агресії росії. Як він зазначив, коли йдеться про важливість глобальної відповіді, немає більшої чи меншої країни, є лише країни, які реагують», – сказала Ардерн у заяві.
"Нова Зеландія продовжить закликати росію негайно припинити військові дії в Україні аби уникнути подальших катастрофічних втрат невинних людей", - додала прем'єр-міністр Нової Зеландії.
Нова Зеландія в п’ятницю додала до списку заборонених для поїздки 364 російські політичні та військові об’єкти.
При цьому 13 фізичних та 19 юридичних осіб були додані до санкційного списку, який передбачав заморожування активів. У список входять президент росії володимир путін і міністр закордонних справ сергій лавров.
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