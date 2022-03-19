Премьер-министр Новой Зеландии выразила поддержку в разговоре с украинским коллегой

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"Премьер-министр Шмыгаль поблагодарил Новые Зеландии за то, что она одна из первых стран, которая приняла быстрых практических действий против агрессии россии. Как он отметил, Когда речь идет о важности глобального ответа, нет большей или меньшей страны, есть только страны, которые реагируют", - сказала Ардерн в заявлении.

"Новая Зеландия продолжит призывать Россию немедленно прекратить военные действия в Украине во избежание дальнейших катастрофических потерь невинных людей", - добавила премьер-министр Новой Зеландии.

Новая Зеландия в пятницу добавила в список запрещенных для поездки 364 российских политических и военных объекта.

При этом 13 физических и 19 юридических лиц были добавлены к санкционного списка, который предусматривал замораживание активов. В список входят президент россии владимир путин и министр иностранных дел сергей лавров.

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