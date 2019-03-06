Прем'єр Ізраїлю закликає блокувати дії Ірану з продажу нафти морем в обхід санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Прем’єр-міністр і міністр оборони Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав міжнародне співтовариство блокувати спроби Ірану продавати нафту морем в обхід санкцій. Відповідну заяву він зробив в середу під час відвідання бази ізраїльських ВМС в Хайфі, передає УНН.
“Іран намагається обійти введені проти нього санкції шляхом контрабандного продажу нафти морським шляхом. З почастішанням таких спроб ВМС будуть відігравати все більшу роль в зусиллях з блокування таких дій Ірану”, — цитує канцелярія Нетаньяху його висловлювання.
“Я закликаю міжнародну спільноту припинити всіма можливими способами спроби Ірану обійти санкції морським шляхом”, — додав ізраїльський прем’єр.
Як повідомляв УНН, Ізраїль наніс кілька ракетних ударів по Сектору Газа.