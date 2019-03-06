Премьер Израиля призывает блокировать действия Ирана по продаже нефти морем в обход санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество блокировать попытки Ирана продавать нефть морем в обход санкций. Соответствующее заявление он сделал в среду в ходе посещения базы израильских ВМС в Хайфе, передает УНН.
“Иран пытается обойти введенные против него санкции путем контрабандной продажи нефти морским путем. С учащением таких попыток ВМС будут играть все большую роль в усилиях по блокированию таких действий Ирана”, — цитирует канцелярия Нетаньяху его высказывания.
“Я призываю международное сообщество пресечь всеми возможными способами попытки Ирана обойти санкции морским путем”, — добавил израильский премьер.
Как сообщал УНН, Израиль нанес несколько ракетных ударов по сектору Газа.