Прем'єр Італії заявила про "тверду прихильність" Риму НАТО та зусиллям щодо звільнення України

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Мелоні сказала генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу під час зустрічі, що найкращий спосіб захистити європейську безпеку - залишатися єдиними.

"Враховуючи наше сьогоднішнє головне завдання, Італія рішуче підтримує територіальну цілісність, суверенітет і свободу України, - сказала Мелоні. - Політична згуртованість альянсу і наша повна відданість справі підтримки України - це, на наш погляд, найкраща відповідь, яку можуть дати союзники НАТО".

Столтенберг, зі свого боку, подякував Мелоні за взяті на сьогоднішній день зобов'язання Італії, які, за його словами, складають сотні мільйонів євро у вигляді гуманітарної та фінансової підтримки України та керівництва бойовою групою НАТО в Болгарії, серед інших керівних ролей альянсу.

Доповнення

Мелоні, яка очолює перший ультраправий уряд Італії після закінчення Другої світової війни, рішуче підтримувала Україну у війні. Два її головні союзники з коаліції, колишній прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі та лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні мають давні зв'язки із путіним.

За кілька днів до того, як Мелоні отримала мандат на формування уряду, Берлусконі вихвалявся, що він відновив зв'язок із путіним, і вони обмінялися подарунками у вигляді вина та "солодких" банкнот, коли російський лідер відсвяткував своє 70-річчя.

Мелоні відповіла на коментарі Берлусконі, попередивши його, що в її уряді немає місця тим, хто підтримує росію.