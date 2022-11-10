Премьер Италии заявила о "твердой приверженности" Рима НАТО и усилиях по освобождению Украины

Детали

Мелони сказала генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу во время встречи, что лучший способ защитить европейскую безопасность – оставаться едиными.

"Учитывая нашу сегодняшнюю главную задачу, Италия решительно поддерживает территориальную целостность, суверенитет и свободу Украины, - сказала Мелони. - Политическая сплоченность альянса и наша полная преданность делу поддержки Украины - это, на наш взгляд, лучший ответ, который могут дать союзники НАТО".

Столтенберг, со своей стороны, поблагодарил Мелони за взятые на сегодняшний день обязательства Италии, которые, по его словам, составляют сотни миллионов евро в виде гуманитарной и финансовой поддержки Украины и руководства боевой группой НАТО в Болгарии, среди других руководящих ролей альянса.

Дополнение

Мелони, возглавляющая первое ультраправое правительство Италии после окончания Второй мировой войны, решительно поддерживала Украину в войне. Два ее главных союзника по коалиции, бывший премьер-министр Сильвио Берлускони и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини имеют давние связи с путиным.

За несколько дней до того, как Мелони получила мандат на формирование правительства, Берлускони хвастался, что он возобновил связь с путиным, и они обменялись подарками в виде вина и "сладких" банкнот, когда русский лидер отпраздновал свое 70-летие.

Мелони ответила на комментарии Берлускони, предупредив его, что в ее правительстве нет места тем, кто поддерживает россию.