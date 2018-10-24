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Прем'єр Італії назвав плідною зустріч з президентом Росії

Прем'єр Італії назвав плідною зустріч з президентом Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте характеризує свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним як плідну. Про це він заявив в інтерв’ю російському агентству ТАРС, повідомляє УНН.

“Я дуже задоволений цим візитом, мене приймали з величезною гостинністю і дуже тепло. Повинен сказати, зустріч була плідною, зараз зародилася дружба”, — зазначив Конте.

“Ми провели багато годин разом і говорили на найрізноманітніші теми — про зовнішню і внутрішню політику, двосторонні відносини. Це була дійсно дуже плідна зустріч”, — додав він.

Раніше в середу відбулися переговори глави італійського уряду з російським лідером, на яких обговорювалися питання міжнародного та двостороннього порядку денного. На полях зустрічі було підписано 13 угод.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте вважає, що санкції Євросоюзу проти Росії мають бути тимчасовим засобом.

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