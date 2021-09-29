Прем'єр Італії Драгі: позачергова зустріч G20 щодо Афганістану відбудеться 12 жовтня

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Італія головує в G20 цього року, і Драгі нещодавно обговорював ситуацію в Афганістані з іншими світовими лідерами, включаючи Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна, в спробі організувати спеціальну зустріч для вироблення стратегій протидії кризі.

"Ми досягли точки, коли нам потрібно тільки турбуватися про порятунок життів", - сказав Драгі на пресконференції.

За його словами, міжнародне співтовариство повинне також розробити стратегію щодо запобігання перетворення Афганістану в притулок для бойовиків.

За повідомленнями, після взяття під контроль Афганістану уряд Талібану оголосив, що відновить застосування суворих покарань до порушників закону, включаючи ампутації і страти, а також обмежить права жінок.

Рим заявив, що систематичне порушення прав жінок унеможливлює визнання адміністрації талібів, але закликав іноземний уряд гарантувати фінансову підтримку афганським громадянам.

"Я вважаю, що найбагатші країни світу зобов'язані зробити щось, щоб уникнути гуманітарної катастрофи", - заявив Драгі.

Доповнення

Позачергова зустріч G20 відбудеться за кілька тижнів до саміту лідерів, запланованого в Римі на 30-31 жовтня. Драгі повідомив, що Катар, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк і Організація Об'єднаних Націй також братимуть участь в саміті.

Афганська криза посилює занепокоєння в Європейському союзі з приводу ризику масових потоків мігрантів, і деякі держави-члени вже виступили проти планів по розміщенню біженців.