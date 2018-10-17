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Прем'єр Естонії висловив співчуття у зв'язку з трагедією в Керчі

Київ • УНН

 • 10258 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас висловив співчуття рідним і близьким загиблих в результаті трагедії в окупованій Керчі, повідомляє УНН з посиланням на Facebook політика.

“Мої глибокі співчуття рідним і близьким загиблих в результаті трагедії в Криму, — написав він у середу в своєму Facebook. — Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим”.

В середу вдень студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину і влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. За останніми даними, загинули в цілому 19 чоловік, більше 50 госпіталізовані. Кримінальну справу, порушену за статтею “Теракт”, було перекваліфіковано на статтю “Вбивство”.

Як відомо, студент керченського коледжу, який влаштував в ньому вибух і стрілянину, самостійно виготовив вибухові пристрої.

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