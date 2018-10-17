Премьер Эстонии выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в оккупированной Керчи, сообщает УНН со ссылкой на Facebook политика.
“Мои глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в Крыму, — написал он в среду в своем Facebook. — Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим”.
В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, погибли в общей сложности 19 человек, более 50 госпитализированы. Уголовное дело, возбужденное по статье “Теракт”, было переквалифицировано на статью “Убийство”.
Как известно, студент керченского колледжа, который устроил в нем взрыв и стрельбу, самостоятельно изготовил взрывные устройства.