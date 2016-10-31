Прем'єр: економіка України потребує серйозного прориву у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Українська економіка потребує серйозного прориву у 2017 році. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у понеділок, передає УНН.
"Ми маємо зробити в 2017 році серйозний прорив, щодо відродження національної економіки. Один з пріоритетів – пенсія", - зазначив В.Гройсман.
Нагадаємо, Прем'єр заявив, що мінімальна пенсія в Україні з 1 грудня 2016 року підвищиться на 10%, при цьому в уряді тривають пошуки збалансованого рішення для осучаснення системи пенсій.