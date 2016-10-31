Премьер: экономика Украины нуждается в серьезном прорыве в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Украинская экономика нуждается в серьезном прорыве в 2017 году. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник, передает УНН.
"Мы должны сделать в 2017 году серьезный прорыв, по возрождению национальной экономики. Один из приоритетов - пенсия", - отметил В.Гройсман.
Напомним, Премьер заявил, что минимальная пенсия в Украине с 1 декабря 2016 года повысится на 10% , при этом в правительстве продолжаются поиски сбалансированного решения для осовременивания системы пенсий.