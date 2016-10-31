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15 марта, 19:03 • 116424 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170425 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140343 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132613 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114110 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106242 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102002 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Премьер: экономика Украины нуждается в серьезном прорыве в 2017 году

Премьер: экономика Украины нуждается в серьезном прорыве в 2017 году

Киев • УНН

 • 5142 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Украинская экономика нуждается в серьезном прорыве в 2017 году. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник, передает УНН.

"Мы должны сделать в 2017 году серьезный прорыв, по возрождению национальной экономики. Один из приоритетов - пенсия", - отметил В.Гройсман.

Напомним, Премьер заявил, что минимальная пенсия в Украине с 1 декабря 2016 года повысится на 10% , при этом в правительстве продолжаются поиски сбалансированного решения для осовременивания системы пенсий.

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