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Прем'єр: до уряду вже були сигнали щодо недотримання підприємцями підвищення мінімалки

Прем'єр: до уряду вже були сигнали щодо недотримання підприємцями підвищення мінімалки

Київ • УНН

 • 10216 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. До урядової гарячої лінії вже надходили від громадян сигнали, що деякі підприємці порушували закон щодо підвищення мінімальної зарплати. Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Що ж стосується тих, хто намагається обійти це рішення, - такі випадки звичайно є і будуть і про це уже маємо сигнали на гарячу лінію - попереджую ще раз: ми на це реагуватимемо жорстко. І в той же час запевняю - не допущу того, щоб хтось несправедливо викручував руки підприємцям. Вважаю, що прийшов час установлювати новий "контракт" між бізнесом і владою - бізнес виходить з тіні, а влада створює сприятливі умови для його ведення і захищає його від "державного рекету". Такий підхід я розпочав запроваджувати з приходу в уряд і буду його і далі послідовно реалізовувати", - написав він.

Раніше голова уряду України Володимир Гройсман повідомив, що уряд каратиме тих, хто не хоче віддати людям належне хоча б на мінімальному рівні у 3200 грн заробітної плати, але чесному бізнесу боятися нічого.

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