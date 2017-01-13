Прем'єр: до уряду вже були сигнали щодо недотримання підприємцями підвищення мінімалки

"Що ж стосується тих, хто намагається обійти це рішення, - такі випадки звичайно є і будуть і про це уже маємо сигнали на гарячу лінію - попереджую ще раз: ми на це реагуватимемо жорстко. І в той же час запевняю - не допущу того, щоб хтось несправедливо викручував руки підприємцям. Вважаю, що прийшов час установлювати новий "контракт" між бізнесом і владою - бізнес виходить з тіні, а влада створює сприятливі умови для його ведення і захищає його від "державного рекету". Такий підхід я розпочав запроваджувати з приходу в уряд і буду його і далі послідовно реалізовувати", - написав він.

Раніше голова уряду України Володимир Гройсман повідомив, що уряд каратиме тих, хто не хоче віддати людям належне хоча б на мінімальному рівні у 3200 грн заробітної плати, але чесному бізнесу боятися нічого.