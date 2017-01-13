Премьер: в правительство уже поступали сигналы о несоблюдении предпринимателями повышения минималки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. На правительственную горячую линию уже поступали от граждан сигналы, что некоторые предприниматели нарушали закон о повышении минимальной зарплаты. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Что же касается тех, кто пытается обойти это решение, - такие случаи конечно есть и будут и об этом уже есть сигналы на горячую линию - предупреждаю еще раз: мы будем на это реагировать жестко. И в то же время уверяю - не допущу того, чтобы кто-то несправедливо выкручивал руки предпринимателям. Считаю, что пришло время устанавливать новый "контракт" между бизнесом и властью - бизнес выходит из тени, а власть создает благоприятные условия для его ведения и защищает его от "государственного рэкета". Такой подход я начал вводить с прихода в правительство и буду его и дальше последовательно реализовывать", - написал он.
Ранее глава правительства Украины Владимир Гройсман сообщил, что правительство будет наказывать тех, кто не хочет отдать людям должное хотя бы на минимальном уровне в 3200 грн заработной платы, но честному бизнесу бояться нечего.