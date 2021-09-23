Прем'єр Чехії заявив, що Брюссель "втручається в передвиборну кампанію" в країні

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“Брюссель втручається в нашу передвиборчу кампанію, по якій не повинен висловлюватися. Це не їхня справа! Ми — вільна і суверенна країна”, — сказав Бабіш.

Тиск на Єврокомісію (ЄК) з метою втручання у внутрішні справи Чехії здійснюють, насамперед, депутати Європарламенту від опозиційних партій республіки, заявив прем’єр.

Він піддав критиці діяльність заступника голови ЄК, єврокомісара з питань транспарентності Віри Юрової. Вона, за словами Бабіша, повчає очолюваний ним політичний рух АНО (“Акція незадоволених громадян”) про те, з якими політичними суб’єктами має у владі співпрацювати і кого відкинути. “Це не її справа. Це її не стосується. Вона не повинна у данному (питанні) висловлюватися”, — зазначив прем’єр.

Втручання керівних органів ЄС у внутрішні справи відчувають, крім Чехії, Угорщина і Польща. Особливо активно це робить Європарламент. Мета даних дій — вплинути на підсумки парламентських виборів, вважає Бабіш.

Раніше

Міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних зв’язків Угорщини Петер Сійярто висловився проти розширення повноважень керівних органів Євросоюзу.

“Ми абсолютно не хочемо створення Сполучених Штатів Європи. ЄС сильний тоді, коли його країни-члени самі суверенні й сильні. Це означає, що потрібно припинити надавати більше повноважень Брюсселю”, — сказав тоді Сійярто.