Премьер Чехии заявил, что Брюссель "вмешивается в предвыборную кампанию" в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Брюссель якобы вмешивается в проходящую в Чехии перед предстоящими 8 и 9 октября выборами в Палату депутатов (нижнюю палату парламента) предвыборную кампанию. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш в интервью, опубликованном в четверг изданием Parlamentnilisty, пишет УНН.
Детали
“Брюссель вмешивается в нашу предвыборную кампанию, по которой не должен высказываться. Это не их дело! Мы — свободная и суверенная страна”, — сказал Бабиш.
Давление на Еврокомиссию (ЕК) с целью вмешательства во внутренние дела Чехии оказывают, прежде всего, депутаты Европарламента от оппозиционных партий республики, заявил премьер.
Он подверг критике деятельность заместителя председателя ЕК, еврокомиссара по вопросам транспарентности Веры Юровой. Она, по словам Бабиша, поучает возглавляемое им политическое движение АНО (“Акция недовольных граждан”) о том, с какими политическими субъектами должно во власти сотрудничать и кого отвергнуть. “Это не ее дело. Это ее не касается. Она не должна по данному (вопросу) высказываться”, — отметил премьер.
Вмешательство руководящих органов ЕС во внутренние дела ощущают, кроме Чехии, Венгрия и Польша. Особенно активно это делает Европарламент. Цель данных действий — повлиять на итоги парламентских выборов, считает Бабиш.
Ранее
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказался против расширения полномочий руководящих органов Евросоюза.
“Мы абсолютно не хотим создания Соединенных Штатов Европы. ЕС силен тогда, когда его страны-члены сами суверенны и сильны. Это означает, что нужно прекратить предоставлять больше полномочий Брюсселю”, — сказал тогда Сийярто.