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Прем'єр Австралії змусить законодавців оголосити про громадянство

Прем'єр Австралії змусить законодавців оголосити про громадянство

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл в понеділок оголосив про намір змусити всіх парламентаріїв підтвердити, що вони не мають подвійного громадянства, щоб пом'якшити політичну кризу, спричинену відсторонення його депутатів з парламенту, передає УНН з посиланням на Reuters.

Минулого місяця правоцентристському коаліційному уряду Тернбулла було висловлено недовіру, коли Вищий суд постановив, що п'ять законодавців, які мали подвійне громадянство, включаючи віце-прем'єр-міністра Барнабі Джойса, згідно з законодавством Австралії, не мали права бути членами парламент.

Австралійський лідер зіткнувся з необхідністю повного аудиту парламентарів для забезпечення їх відповідності до конституції країни, яка забороняє іноземцям перебувати в парламенті, щоб запобігти розколу.

Тернбулл сказав, що його план, на відміну від аудиту, зобов’яже парламентаріїв самостійно перевіряти власну ситуацію.

Кожному, хто матиме неправдиву інформацію у відповідній декларації, буде звільнено з парламенту. Законодавці повинні будуть документально довести, що вони відмовились від будь-якого подвійного громадянства.

"Члени парламенту і сенатори тепер були безпосередньо сповіщені, і тому вони будуть звертати увагу на свої власні справи та питання громадянства", - зазначив він.

Нові закони будуть застосовуватися як до існуючих, так і до майбутніх парламентарів. Ті, хто вже в парламенті, отримають 21 день, щоб заповнити декларацію з моменту набрання чинності закону, тоді як нові законодавці матимуть такий же період після присяги.

Тернбулл сказав, що сподівається просувати зміни до парламенту на останніх засіданнях цього року. Вони вимагатимуть підтримки Лейбористської партії, яка запропонувала подібний план минулого тижня.

Нагадаємо, 1 листопада президент сенату Австралії Стівен Перрі вирішив піти у відставку після підтвердження, що разом із австралійським громадянством у нього є ще й британське.

Як повідомляв УНН, раніше вищий суд Австралії визнав, що призначення на посаду віце-прем'єра Барнабі Джойса і чотирьох інших політиків було неправомірним через подвійне громадянство.

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