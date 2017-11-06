Премьер Австралии заставит законодателей объявить о гражданстве

В прошлом месяце правоцентристскому коалиционному правительству Тернбулла было выражено недоверие, когда Высший суд постановил, что пять законодателей, имели двойное гражданство, включая вице-премьер-министра Барнаби Джойса, согласно законодательству Австралии, не имели права быть членами парламент.

Австралийский лидер столкнулся с необходимостью полного аудита парламентариев для обеспечения их соответствия конституции страны, которая запрещает иностранцам находиться в парламенте, чтобы предотвратить раскол.

Тернбулл сказал, что его план, в отличие от аудита, обяжет парламентариев самостоятельно проверять собственную ситуацию.

Каждый, у кого будет ложная информация в соответствующей декларации, будет исключен из парламента. Законодатели должны будут документально доказать, что они отказались от любого двойного гражданства.

"Члены парламента и сенаторы теперь были непосредственно уведомлены, и поэтому они будут обращать внимание на свои собственные дела и вопросы гражданства", - отметил он.

Новые законы будут применяться как к существующим, так и к будущим парламентариям. Те, кто уже в парламенте, получат 21 день, чтобы заполнить декларацию с момента вступления в силу закона, тогда как новые законодатели будут иметь такой же период после присяги.

Тернбулл сказал, что надеется продвигать изменения в парламент на последних заседаниях этого года. Они потребуют поддержки Лейбористской партии, которая предложила подобный план на прошлой неделе.

Напомним, 1 ноября президент сената Австралии Стивен Перри решил уйти в отставку после подтверждения, что вместе с австралийским гражданством у него есть еще и британское.



Как сообщал УНН, ранее высший суд Австралии признал, что назначение на должность вице-премьера Барнаби Джойса и четырех других политиков было неправомерным чиз-за двойного гражданства.