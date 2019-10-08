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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Премія Сахарова 2019 року: в Європарламенті назвали фіналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Після спільного голосування членів Європарламенту в комітетах із закордонних справ і розвитку у вівторок, нарешті було оголошено список фіналістів премії імені Сахарова за свободу думки 2019 року, передає УНН з посиланням на сайт ЕП.

Премія Сахарова 2019 року: в Європарламенті назвали фіналістів

Так, фіналістами стали:

- загибла в 2018 році політичний діяч і правозахисниця Маріель Франко з Бразилії, бразильський екоактивіст Чіф Раоні і бразильський еколог і правозахисник Клоделіс Сільва дос Сантос;

- група студентів з Кенії The Restorers, які розробили додаток i-Cut, для допомоги дівчаткам протистояти обрізанню жіночих статевих органів;

- уйгурський економіст Ільхам Тохті, що бореться за права китайської уйгурської меншини.

Лауреат премії буде визначений у четвер, 24 жовтня. Сама премія буде вручена на церемонії в Страсбурзі 18 грудня.
Премія "За свободу думки" імені Сахарова в області прав людини вручається особам, які зробили "винятковий внесок у боротьбу за права людини по всій земній кулі".

Нагадаємо, в 2018 році лауреатом премії Сахарова став український режисер Олег Сенцов. Отримати свою нагороду вчасно кримчанин не зміг, оскільки знаходився за гратами в Росії.

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