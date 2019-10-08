Премія Сахарова 2019 року: в Європарламенті назвали фіналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Після спільного голосування членів Європарламенту в комітетах із закордонних справ і розвитку у вівторок, нарешті було оголошено список фіналістів премії імені Сахарова за свободу думки 2019 року, передає УНН з посиланням на сайт ЕП.
Так, фіналістами стали:
- загибла в 2018 році політичний діяч і правозахисниця Маріель Франко з Бразилії, бразильський екоактивіст Чіф Раоні і бразильський еколог і правозахисник Клоделіс Сільва дос Сантос;
- група студентів з Кенії The Restorers, які розробили додаток i-Cut, для допомоги дівчаткам протистояти обрізанню жіночих статевих органів;
- уйгурський економіст Ільхам Тохті, що бореться за права китайської уйгурської меншини.
Лауреат премії буде визначений у четвер, 24 жовтня. Сама премія буде вручена на церемонії в Страсбурзі 18 грудня.
Премія "За свободу думки" імені Сахарова в області прав людини вручається особам, які зробили "винятковий внесок у боротьбу за права людини по всій земній кулі".
Нагадаємо, в 2018 році лауреатом премії Сахарова став український режисер Олег Сенцов. Отримати свою нагороду вчасно кримчанин не зміг, оскільки знаходився за гратами в Росії.