Премия Сахарова 2019 года: в Европарламенте назвали финалистов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. После совместного голосования членов Европарламента в комитетах по иностранным делам и развитию во вторник, наконец был оглашен список финалистов премии имени Сахарова за свободу мысли 2019 года, передаёт УНН со ссылкой на сайт ЕП.
Так, финалистами стали:
— погибшая в 2018 году политический деятель и правозащитница Мариэль Франко из Бразилии, бразильский экоактивист Чиф Раони и бразильский эколог и правозащитник Клоделис Сильва дос Сантос;
— группа студентов из Кении The Restorers, которые разработали приложение i-Cut, для помощи девочкам противостоять обрезанию женских половых органов;
— уйгурский экономист Ильхам Тохти, борющийся за права китайского уйгурского меньшинства.
Лауреат премии будет определён в четверг, 24 октября. Сама премия будет вручена на церемонии в Страсбурге 18 декабря.
Премия “За свободу мысли” имени Сахарова в области прав человека вручается лицам, внёсшим “исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару”.
Напомним, в 2018 году лауреатом премии Сахарова стал украинский режиссер Олег Сенцов. Получить свою награду вовремя крымчанин не смог, поскольку находился за решеткой в России.