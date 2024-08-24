Прем'єр обговорив із Дудою підтримку інтеграції України в ЄС і НАТО
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою в День Незалежності. Обговорили підтримку євроінтеграції та вступу до НАТО, Польща запропонувала допомогу в технічному проходженні перемовин про вступ у ЄС.
В суботу, в День Незалежності України, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Сторони обговорили підтримку євроінтеграційного та євроатлантичного шляху України. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис Шмигаля у Telegram.
Вдячний за візит в цей важливий для України день Президенту Польщі Анджею Дуді. Обговорили підтримку нашого євроінтеграційного та євроатлантичного шляху. Польща зробила вагомий внесок
Український прем'єр подякував Дуді за пропозицію від польської сторони допомагати в технічному проходженні перемовин про вступ у ЄС. Як вказав Шмигаль, Україна має амбіцію швидко пройти цей процес
Польща також, за словами прем'єра, підтримує вступ України в НАТО.
"Цінуємо наші дружні двосторонні відносини й потужну допомогу від польського Уряду й народу", - додав Шмигаль.
Дуда: "росія має розуміти: хто із мечем приходить, той від меча і загине"24.08.24, 18:31 • 36590 переглядiв