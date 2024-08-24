Премьер обсудил с Дудой поддержку интеграции Украины в ЕС и НАТО
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в День Независимости. Обсудили поддержку евроинтеграции и вступления в НАТО, Польша предложила помощь в техническом прохождении переговоров о вступлении в ЕС.
В субботу, в День Независимости Украины, премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Стороны обсудили поддержку евроинтеграционного и евроатлантического пути Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Шмыгаля в Telegram.
Благодарен за визит в этот важный для Украины день Президенту Польши Анджею Дуде. Обсудили поддержку нашего евроинтеграционного и евроатлантического пути. Польша сделала весомый вклад
Украинский премьер поблагодарил Дуду за предложение от польской стороны помогать в техническом прохождении переговоров о вступлении в ЕС. Как указал Шмыгаль, Украина имеет амбицию быстро пройти этот процесс
Польша также, по словам премьера, поддерживает вступление Украины в НАТО.
«Ценим наши дружеские двусторонние отношения и мощную помощь от польского правительства и народа», - добавил Шмыгаль.
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