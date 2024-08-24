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Прем’єр Литви про захист неба над Україною: "Ми хотіли б обговорювати в НАТО хоробрі ідеї"

Прем’єр Литви про захист неба над Україною: "Ми хотіли б обговорювати в НАТО хоробрі ідеї"

Київ • УНН

 • 31090 перегляди

Інгріда Шимоніте закликає союзників НАТО бути готовими обговорювати "хоробрі ідеї" щодо спільного ракетного захисту повітряного простору України. Вона сподівається, що креативні рішення не затримаються надовго.

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте вважає, що союзники по НАТО мають бути готовими обговорювати хоробрі ідеї у питанні спільного ракетного захисту повітряного простору над Україною. Про це Шимоніте заявила заявив під час зустрічі із президентом Польщі Анджеєм Дудою та Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

"Формати та рішення іноді повинні бути доволі креативними, важливо, щоб ми могли малювати червоні лінії для себе, а потім думаємо, що путін буде дотримуватися цих ліній, але насправді в нього немає жодних червоних лінії. Ми хотіли б, щоб наші союзники були більш готовими обговорювати хоробрі ідеї. Дехто турбується через це, але у багатьох випадках ми бачили, що те, що здавалося неможливим у минулому, ставало насправді дуже можливим після затримки у декілька місяців. Тому, я сподіваюсь, що ці місяці не займатимуть не розтягнуться на дуже довго", - сказала Шимоніте.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до кінця осені Україна може отримати понад 5 тис. дронів литовського виробництва.

Павло Башинський

Павло Башинський

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