Прем’єр Литви про захист неба над Україною: "Ми хотіли б обговорювати в НАТО хоробрі ідеї"

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте вважає, що союзники по НАТО мають бути готовими обговорювати хоробрі ідеї у питанні спільного ракетного захисту повітряного простору над Україною. Про це Шимоніте заявила заявив під час зустрічі із президентом Польщі Анджеєм Дудою та Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

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"Формати та рішення іноді повинні бути доволі креативними, важливо, щоб ми могли малювати червоні лінії для себе, а потім думаємо, що путін буде дотримуватися цих ліній, але насправді в нього немає жодних червоних лінії. Ми хотіли б, щоб наші союзники були більш готовими обговорювати хоробрі ідеї. Дехто турбується через це, але у багатьох випадках ми бачили, що те, що здавалося неможливим у минулому, ставало насправді дуже можливим після затримки у декілька місяців. Тому, я сподіваюсь, що ці місяці не займатимуть не розтягнуться на дуже довго", - сказала Шимоніте.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до кінця осені Україна може отримати понад 5 тис. дронів литовського виробництва.