Премьер Литвы о защите неба над Украиной: "Мы хотели бы обсуждать в НАТО храбрые идеи"

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что союзники по НАТО должны быть готовы обсуждать храбрые идеи в вопросе совместной ракетной защиты воздушного пространства над Украиной. Об этом Шимоните заявила заявила заявил во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

"Форматы и решения иногда должны быть довольно креативными, важно, чтобы мы могли рисовать красные линии для себя, а потом думаем, что Путин будет придерживаться этих линий, но на самом деле у него нет никаких красных линий. Мы хотели бы, чтобы наши союзники были более готовыми обсуждать храбрые идеи. Некоторые беспокоятся из-за этого, но во многих случаях мы видели, что то, что казалось невозможным в прошлом, становилось на самом деле очень возможным после задержки в несколько месяцев. Поэтому, я надеюсь, что эти месяцы не будут занимать не растянутся на очень долго", - сказала Шимоните.

Напомним

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что до конца осени Украина может получить более 5 тыс. дронов литовского производства.