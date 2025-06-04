Прем'єр Литви під слідством комітету з етики через можливий конфлікт інтересів
Київ • УНН
Гінттаутас Палуцкас фігурує у справі щодо кредиту його компанії Garnis від державного банку ILTE. Розслідування триватиме до трьох місяців, а прем'єр-міністр заперечує звинувачення.
Прем'єр-міністр Литви Гінттаутас Палуцкас перебуває під слідством щодо потенційного конфлікту інтересів після того, як компанію, співвласником якої він є, звинуватили в отриманні субсидованого державного кредиту, передає УНН із посиланням на Politico.
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Минулого тижня журналісти повідомили, що Garnis — компанія з виробництва акумуляторів, яка частково належить прем'єр-міністру Литви, — отримала субсидований кредит у розмірі 200 000 євро від державного банку розвитку ILTE, поки Палуцкас перебував на посаді.
Прем'єр-міністр заперечує будь-який конфлікт інтересів, стверджуючи, що він не бере участі в діяльності компанії та не впливав на рішення ILTE щодо кредиту. Він звернувся до Головної комісії з питань офіційної етики, яка підзвітна парламенту, з проханням оцінити ситуацію.
"Запропоноване розслідування буде зосереджено на діях прем'єр-міністра, його поведінці під час засідання уряду", де обговорювався ILTE, заявив у середу голова комісії Гедімінас Сакалаускас. "Ми спробуємо відповісти на питання, чи було якесь порушення закону".
Хоча деякі опозиційні законодавці закликали Палукаса піти у відставку після цих звинувачень, прем'єр-міністр заявив, що не піде, додавши, що заяви журналістів "вигадані з нічого".
За словами Сакалаускаса, розслідування може тривати до трьох місяців.