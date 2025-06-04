Премьер Литвы под следствием комитета по этике из-за возможного конфликта интересов
Киев • УНН
Гинтаутас Палуцкас фигурирует в деле о кредите его компании Garnis от государственного банка ILTE. Расследование продлится до трех месяцев, а премьер-министр отрицает обвинения.
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас находится под следствием по поводу потенциального конфликта интересов после того, как компанию, совладельцем которой он является, обвинили в получении субсидированного государственного кредита, передает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
На прошлой неделе журналисты сообщили, что Garnis — компания по производству аккумуляторов, которая частично принадлежит премьер-министру Литвы, — получила субсидированный кредит в размере 200 000 евро от государственного банка развития ILTE, пока Палуцкас находился на должности.
Премьер-министр отрицает какой-либо конфликт интересов, утверждая, что он не участвует в деятельности компании и не влиял на решение ILTE по кредиту. Он обратился в Главную комиссию по вопросам официальной этики, которая подотчетна парламенту, с просьбой оценить ситуацию.
"Предложенное расследование будет сосредоточено на действиях премьер-министра, его поведении во время заседания правительства", где обсуждался ILTE, заявил в среду председатель комиссии Гедиминас Сакалаускас. "Мы попытаемся ответить на вопрос, было ли какое-либо нарушение закона".
Хотя некоторые оппозиционные законодатели призвали Палукаса уйти в отставку после этих обвинений, премьер-министр заявил, что не уйдет, добавив, что заявления журналистов "выдуманы из ничего".
По словам Сакалаускаса, расследование может длиться до трех месяцев.