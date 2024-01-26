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Прем'єр Греції знову закликав Британію повернути скульптури Парфенону в Афіни

Прем'єр Греції знову закликав Британію повернути скульптури Парфенону в Афіни

Київ • УНН

 • 24152 перегляди

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс знову закликав повернути скульптури Парфенону, що зберігаються в Британському музеї, до Афін. Міцотакіс підкреслив культурне значення возз'єднання античних артефактів в музеї Акрополя.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у четвер, через кілька місяців після дипломатичної сварки з Британією, повторно закликав Лондон повернути мармурові скульптури Парфенону з Британського музею до Афін. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У своїй першій публічній заяві з цього питання з листопада Міцотакіс сказав, що його уряд веде переговори з головою Британського музею про угоду щодо повернення скульптур до музею Акрополя.

Дозвольте мені бути відвертим, ми будемо наполягати на їх возз'єднанні з багатьох причин. Але одна з них, на мою думку, є найважливішою. Тільки побачивши їх разом, на місці, в тіні Акрополя, ми зможемо по-справжньому оцінити їхнє величезне культурне значення,

-сказав Міцотакіс.

Афіни неодноразово закликали Британський музей назавжди повернути 2500-річні скульптури, відомі у Британії як "мармури Елгіна", які британський дипломат лорд Елгін вивіз з храму Парфенон у 1806 році – в період, коли Греція перебувала під владою Османської Туреччини.

Близько половини 160-метрового фризу, що прикрашав Парфенон в Афінах, перебуває в Британському музеї, а 50 метрів – в музеї Акрополя.

Нагадаємо

У листопаді під час інтерв'ю BBC в Лондоні Міцотакіс порівняв поділ скульптур з розрізанням Мони Лізи навпіл.

Пізніше британський прем'єр-міністр Ріші Сунак скасував заплановану зустріч з Міцотакісом.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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