Премьер Греции снова призвал Британию вернуть скульптуры Парфенона в Афины

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг, через несколько месяцев после дипломатической ссоры с Британией, повторно призвал Лондон вернуть мраморные скульптуры Парфенона из Британского музея в Афины. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В своем первом публичном заявлении по этому вопросу с ноября Мицотакис сказал, что его правительство ведет переговоры с главой Британского музея о соглашении о возвращении скульптур в музей Акрополя.

Позвольте мне быть откровенным, мы будем настаивать на их воссоединении по многим причинам. Но одна из них, по моему мнению, является самой важной. Только увидев их вместе, на месте, в тени Акрополя, мы сможем по-настоящему оценить их огромное культурное значение, -сказал Мицотакис.

Афины неоднократно призывали Британский музей навсегда вернуть 2500-летние скульптуры, известные в Британии как "мраморы Элгина", которые британский дипломат лорд Элгин вывез из храма Парфенон в 1806 году - в период, когда Греция находилась под властью Османской Турции.

Около половины 160-метрового фриза, украшавшего Парфенон в Афинах, находится в Британском музее, а 50 метров - в музее Акрополя.

Напомним

В ноябре во время интервью BBC в Лондоне Мицотакис сравнил разделение скульптур с разрезанием Моны Лизы пополам.

Позже британский премьер-министр Риши Сунак отменил запланированную встречу с Мицотакисом.