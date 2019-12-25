Предстоятель УГКЦ розповів про можливість об'єднання з ПЦУ та про контакти з УПЦ МП

На запитання журналістки: “Повертаючись до того, що робити разом, але вже не стосовно календаря, не стосовно Різдва. Ви і ПЦУ — як йде процес можливого об’єднання?”, предстоятель УГКЦ заявив: “Процесу об’єднання немає. Він не йде. Сьогодні, коли йдеться про ПЦУ, йдеться про її входження у сопричастя з іншими помісними православними церквами. І це є її пріоритетом”.

“Між нами є поки що обмін деклараціями про готовність опрацьовувати дорожню карту”, — додав Святослав (Шевчук).

На запитання про контакти з УПЦ Московського Патріархату, предстоятель УГКЦ сказав, що: “Я думаю, що є дуже багато, можливо, таких інтерпретацій історії, зокрема історії церкви. Коли йдеться про УПЦ (МП), ми маємо дуже спорадичні контакти і діалогу як такого немає. Я ще ніколи не міг мати особистої зустрічі з його блаженством, митрополитом Онуфрієм, хоча ми багато раз про це просили і висловлювали своє бажання”.

Нагадуємо, Українська греко-католицька церква не шукає визнання з боку Римо-католицької церкви.